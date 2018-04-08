北韩在俄罗斯和欧洲积极展开外交活动 李勇浩称南北韩团结一致将可实现统一

韩国国际广播电台报道：在即将举行南北韩和美北首脑会谈之际，北韩外务相李勇浩出席不结盟运动部长级会议和访问俄罗斯等国，北韩外务省欧洲局局长金仙景（音）访问设在比利时布鲁塞尔的欧盟总部，积极展开外交活动。韩半岛形势正急剧变化，北韩人员纷纷出境访问，旨在通过外交活动获得国际社会的支持。



李勇浩当地时间5日出席在阿塞拜疆首都巴库举行的不结盟运动部长级会议，他在会议上表示，目前南北韩之间的和解与信任气氛已成熟，呼吁各成员国给予支持与合作。李勇浩说，就在去年，韩半岛还是世界上最容易爆发战争的危险之地，引发国际社会的不安和忧虑，而现在国际社会转而支持南北韩并欢迎双方为和平所作的努力。李勇浩说，只要我们民族团结起来，当可改善南北韩关系，这证明我们可以缓和韩半岛紧张和实现自主统一。



北韩外务相李勇浩将于7日离开阿塞拜疆，经由土库曼斯坦于9日抵达莫斯科。李勇浩在抵达莫斯科的第二天，将与俄罗斯外长拉夫罗夫进行会晤。



此外，北韩外务省欧洲局局长金仙景（音）4日访问设在比利时布鲁塞尔的欧盟总部，同欧盟执行机构欧盟委员会国际合作与发展委员、欧盟对外行动署高级官员进行了会谈。据报道，双方在会谈中就北韩与欧盟的关系以及韩半岛无核化相关事宜交换了意见。

