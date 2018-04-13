近10年共有820名北韩人取得欧洲公民身份

韩国国际广播电台报道：据统计，2007年至2016年，取得欧洲国家公民身份、成为欧洲国家公民的北韩人共达820人。



据欧盟正式统计机构欧盟统计局（Eurostat）当地时间9日公布的资料显示，2016年共有66名北韩人在包括欧盟28个成员国在内的欧洲国家取得公民身份。这与2015年的128名相比，几乎减少了一半。



近10年取得德国公民身份的北韩人最多，共有396人，取得英国公民身份的北韩人也达317人。据统计，在取得欧洲国家公民身份的820名北韩人中，87%的人成为德国和英国公民。