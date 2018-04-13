近10年共有820名北韩人取得欧洲公民身份

上网: 2018-04-10 15:03:29 翻新: 2018-04-10 17:02:56

近10年共有820名北韩人取得欧洲公民身份

韩国国际广播电台报道：据统计，2007年至2016年，取得欧洲国家公民身份、成为欧洲国家公民的北韩人共达820人。

据欧盟正式统计机构欧盟统计局（Eurostat）当地时间9日公布的资料显示，2016年共有66名北韩人在包括欧盟28个成员国在内的欧洲国家取得公民身份。这与2015年的128名相比，几乎减少了一半。

近10年取得德国公民身份的北韩人最多，共有396人，取得英国公民身份的北韩人也达317人。据统计，在取得欧洲国家公民身份的820名北韩人中，87%的人成为德国和英国公民。

  • RSS
  • 打印本稿
  • 目录
  • Top
新闻 目录
prev  prev  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next
Internet Radio On-Air Window to KBS WORLD Radio Window to KOREA
Win.k 24
Win.k 11
Win.k MUSIC
北韩透视
청취자 만족도 조사 결과 -C
韩国语讲座 (Mobile)
要闻
更多服务
KBS World Radio Mobile
  • KBS World Radio Mobile
  • 综合提供韩国国际广播电台11个语言组的新闻、广播节目、韩国信息等主要内容，并利用其它应用程序提供24小时...

<

1 / 4

>