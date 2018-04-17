马蒂斯对韩半岛无核化前景表示谨慎乐观的态度

韩国国际广播电台报道：美国国防部长马蒂斯对韩半岛无核化前景表示谨慎乐观的立场。



马蒂斯12日在美国众议院军事委员会听证会上说，美国政府认为与北韩间的外交协商没有任何意义，这样的事情至今还没有发生。他说，即将举行的北美首脑会谈，其核心目标是通过协商解决核问题。



马蒂斯说，韩国总统文在寅对北韩采取施压政策，已成行的南北韩首脑会谈是在其政策上得以实现，他还强调说，相信文在寅总统施压政策能使北韩重回谈判桌。