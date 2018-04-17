金与正会晤中国艺术团团员

韩国国际广播电台报道：北韩最高领导人金正恩委员长胞妹金与正13日前往中国艺术团宿舍，与团员会晤。



北韩朝中社报道，劳动党第一副部长金与正当天亲自前往中国艺术团下榻的酒店，与中国共产党对外联络部部长宋涛等艺术团团员进行了会晤。



朝中社报道，金与正欢迎中国人民艺术使节团兄弟姐妹前来平壤进行友谊演出，北韩方面将做出最大的努力使中方同志能够在平壤期间度过愉快时光，并祝愿此次访北演出活动能取得预期的成果。