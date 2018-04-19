RFA：在中国面临强制遣返危机的30名脱北者获释

韩国国际广播电台报道：美国自由亚洲电台（RFA）17日援引韩国国内脱北者和北韩人权团体的话报道称，上月在中国被逮捕而面临强制遣返危机的约30名脱北者近期获得释放。



据报道，已定居韩国的脱北者16日向该电台表示，中国政府考虑到国际社会的谴责，释放了这30名脱北者。



这名脱北者还表示，随着北韩劳动党委员长金正恩3月25日至28日访问中国，中国大幅加强了检查力度，因此多位虽然长期居住在中国但没有身份证的脱北者被中国当局逮捕。