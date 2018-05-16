安倍首相：北日首脑会谈也至关重要

韩国国际广播电台报道：在南北韩和北美首脑会谈陆续进行的情况下，日本首相安倍晋三说，北日首脑会谈也至关重要。



安倍首相11日在接受富士电视台新闻节目采访时说，北韩与日本关系正常化也是不能忽视的重要事宜，希望北韩国务委员长金正恩在南北韩和北美首脑会谈的同时，还要重视北日首脑会谈。



安倍首相强调说，北韩无核化应以完全、可验证、不可逆转的方式完成，希望美国总统特朗普为实现这一目标积极制造突破口。