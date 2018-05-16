韩亚航空客机在土耳其机场撞上土耳其客机尾翼

韩国国际广播电台报道：从土耳其伊斯坦布尔机场飞往仁川的韩亚航空客机在机场跑道上滑行时，碰撞到土耳其航空一架客机的尾翼。



据报道，韩亚航空OZ552航班原计划13日从土耳其伊斯坦布尔飞往韩国仁川，碰撞发生后，土耳其航空客机尾翼部分完全损毁并引发火灾，后被机场消防部门扑灭。虽然未造成人员伤亡，但航班取消给乘客带来很大不便。



有分析认为，事故原因在于被碰撞的土耳其航空客机停放位置过于偏向机场跑道方向。



目前，土耳其航空当局正在调查事故原因。

