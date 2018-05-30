特朗普：北韩有一天会成为伟大的经济大国

韩国国际广播电台报道：美国总统特朗普表示，北韩具有莫大潜力，相信有一天会发展成为伟大的经济大国。如果我和金正恩达成一致意见，这就会成真。



特朗普总统当地时间27日证实，美国代表团已抵达北韩，为美北首脑会谈做准备，美北双方开始就首脑会谈事宜进行讨论，并作出了上述表示。



特朗普总统的上述发言被解释为其表态在无核化前提下，有意为北韩提供经济援助。



特朗普总统此前本月17日也曾表示，北韩能守护国家体制，也能成为富国，有意支持北韩实现像韩国一样的繁荣。

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