中国准备为金正恩出席新加坡北美首脑会谈提供特别警卫

韩国国际广播电台报道：据中国北京一位消息灵通人士6日透露，为帮助北韩国务委员会委员长金正恩出席12日在新加坡举行的北美首脑会谈，中方开始进行为金正恩提供特别警卫的准备工作。



据悉，金正恩委员长与特朗普总统定于当地时间12日上午9点在新加坡圣淘沙岛举行首脑会谈。金正恩委员长搭乘专机，预计于11日晚或12日上午抵达新加坡。金正恩委员长搭乘的专机将从平壤出发，专机大部分要经由中国领空。有鉴于此，中方将为其提供最高水平的待遇。中国方面正在考虑在金正恩委员长搭乘的专机进入中国领空后，中方立即派遣战斗机编队进行护卫的问题。战斗机护卫是外国元首进行国事访问时提供的礼仪。虽然金正恩委员长是经由中国领空前往新加坡，但是中国还是考虑向其提供最高礼遇的工作。据消息灵通人士透露，中方已经建立一个工作小组，商讨旨在为经由中国领空的金正恩委员长专机提供战斗机护卫的事项。



苍鹰1号 是北韩最高领导人金正恩的专机，续航距离为1万公里。该专机能够从平壤出发，飞往距离4700公里的新加坡。金正恩委员长搭乘的专机有可能在中国福建省福州停留，进行加油和机体安检等。中国政府表示，将为北美首脑会谈的成功举行发挥积极作用。从中显示，中方将最大限度地为金正恩委员长前往新加坡提供便利。

[Photo : KBS News]