法新社：苏丹废除与北韩的所有军工协议

上网: 2018-06-07 13:07:02 翻新: 2018-06-07 13:39:47

法新社：苏丹废除与北韩的所有军工协议

韩国国际广播电台报道：法新社6日报道称，苏丹政府当地时间6日宣布本国军工企业已废除所有与北韩的协议。

据悉，苏丹外交部通过声明公布了上述内容，并表示为了履行联合国安理会对北韩制裁决议，已设立委员会。

法新社报道称，这是苏丹首次承认与北韩存在军工交易。路透社则表示，与北韩断绝所有国防往来是苏丹政府承诺为核不扩散作努力的一环。

此前法新社曾报道称，苏丹希望将其从支持恐怖主义国家名单中删除，美国则要求苏丹断绝同北韩的所有经济往来。





[Photo : YONHAP News]

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