美北首脑会谈特朗普下榻新加坡香格里拉酒店 金正恩下榻瑞吉酒店

韩国国际广播电台报道：赴新加坡参加美国和北韩首脑历史性首次会谈的两国首脑下榻的酒店已经确定。



一位熟知会谈准备情况且不愿透露姓名的当地消息人士说，正如外界预测的那样，北韩国务委员长金正恩将下榻瑞吉酒店，而美国总统特朗普将下榻香格里拉酒店。但这位消息人士表示，目前尚未获得两位首脑下榻的期限等有关信息。



另外，香格里拉酒店一位负责人在接到要求确认特朗普总统是否下榻该酒店的提问时表示，目前无法透露美北首脑会谈有关人士的情况。



美国和北韩两位首脑下榻的酒店直线距离只有500米，位于新加坡政府指定的特别活动区的中心地带。之前，新加坡内务部曾于4日根据《公共秩序法》将香格里拉周边地区指定为特别活动区，并通过政府官报予以公布。由此，美国和北韩首脑将从位于市内的住处前往10公里外的圣淘沙岛进行会谈。据悉，两国首脑将于10日抵达新加坡，会谈期间，两国首脑下榻的酒店周边地区将进行交通管制。新加坡警方和陆路交通管理局（LTA）表示，将于9-14日完全或部分封闭通往美北首脑会谈地圣淘沙岛嘉佩乐酒店的东陵路、汤林森路等道路。金正恩委员长下榻的瑞吉酒店左侧的汤林森路将完全封闭，位于该酒店前方和侧面的公交车站也将不停靠公交车。另外，新加坡当局还表示，从10日起，连接香格里拉酒店的安德森路等道路也将受到影响。



此次特朗普总统下榻的香格里拉酒店曾是美国前总统奥巴马和小布什下榻过的酒店。2015年，中国大陆和台湾也在此进行了历史性的两岸领导人会谈，而每年举行的亚洲安全峰会也在此进行。瑞吉酒店则是两岸领导人会淡时中国大陆代表团下榻的酒店。

[Photo : KBS News]