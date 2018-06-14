联合国秘书长：联合国愿帮助验证北韩无核化

韩国国际广播电台报道：联合国秘书长古特雷斯表示，联合国愿意在美北首脑会谈后，在验证北韩无核化的过程中发挥作用。
古特雷斯当地时间11日在联合国总部向记者表示，只要有关国家提出请求，联合国相关部门都将以所有可能的方式提供支援，其中包括验证北韩无核化工作。
古特雷斯称，国际原子能机构（IAEA）专家将可帮助验证北韩是否真正废弃核项目。
古特雷斯还表示，此次美北首脑会谈必须共享和平、可验证的无核化目标，目前全世界都密切关注在新加坡将会出现什么情况。
[Photo : YONHAP News]
上网: 2018-06-12 13:57:38 翻新: 2018-06-12 16:20:52
韩国国际广播电台报道：联合国秘书长古特雷斯表示，联合国愿意在美北首脑会谈后，在验证北韩无核化的过程中发挥作用。
古特雷斯当地时间11日在联合国总部向记者表示，只要有关国家提出请求，联合国相关部门都将以所有可能的方式提供支援，其中包括验证北韩无核化工作。
古特雷斯称，国际原子能机构（IAEA）专家将可帮助验证北韩是否真正废弃核项目。
古特雷斯还表示，此次美北首脑会谈必须共享和平、可验证的无核化目标，目前全世界都密切关注在新加坡将会出现什么情况。
[Photo : YONHAP News]
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