韩国国际广播电台报道：美北两国首脑在以韩半岛无核化和两国关系正常化为目标的联合声明上签字。



美国总统特朗普和北韩国务委员长金正恩当地时间12日下午1时42分在新加坡圣淘沙岛嘉佩乐酒店举行联合声明签字仪式。



特朗普总统表示，我非常高兴，这份联合声明内容十分广泛，美北将可建立很好的关系。特朗普总统强调，联合声明内容非常广，美北双方都会很满意。



金正恩委员长表示，我们在此次历史性会谈中签署了迈出新一步的联合声明，世界将看到重大变化。



由此，美北将时隔约10年再次启动旨在解决北核问题的协商程序，为化解6.25韩国战争后持续68年的敌对关系迈出重要一步。



当地时间下午4时15分，特朗普总统在新加坡嘉佩乐酒店召开的记者会上表示，我与金正恩委员长进行了深层次讨论，声明内容十分广泛，将认真落实协议。我将代美国公民向北韩传达和平信息。



特朗普总统向文在寅总统表示感谢称，计划在会谈结束后致电文在寅总统。特朗普总统再次确认了韩美友好关系。此外，特朗普总统还向日本和中国领导人表示了感谢。



特朗普总统在谈及自己对此次会谈的感想时表示，我与金正恩开诚布公地进行了对话。我在此次对话中发现，可以实现实质性变化。虽然有不少前提条件，但我们期待将可谱写历史新篇章。

[Photo : KBS News]