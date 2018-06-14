美北首脑发表联合声明

韩国国际广播电台报道：美国总统特朗普和北韩国务委员会委员长金正恩12日在新加坡举行首次会晤后发表了联合声明。全文如下：



特朗普总统与金正恩委员长就美利坚合众国与朝鲜民主主义人民共和国建立新的双边关系、构建韩半岛持续坚固的和平机制等主要议题相互交换了意见。特朗普总统承诺，为朝鲜民主主义人民共和国提供安全保障。金正恩委员长再度作出了实现韩半岛完全无核化的承诺。双方认为，建立新的双边关系将对韩半岛与世界和平与繁荣作出贡献，构筑相互间的信任，能够推动韩半岛的无核化进程，特朗普总统与金正恩委员长发表了以下协议事项：

1. 美利坚合众国和朝鲜民主主义人民共和国为了实现和平与繁荣，响应两国人民的心愿，决定建立新的双边关系。

2. 两国为构筑韩半岛持续且稳定的和平机制而共同作出努力。

3. 两位首脑再度确认了2018年4月27日发表的《板门店宣言》，朝鲜民主主义人民共和国表示，将为实现韩半岛的完全无核化作出努力。

4. 美利坚合众国与朝鲜民主主义人民共和国将立即送还和挖掘已获确认的战争俘虏和失踪者遗骸。



两位首脑表示，历史性的双边首脑会谈是一项划时代的重大事件。为克服双方几十年来的紧张与敌对行为，为开启崭新未来，特朗普总统与金正恩委员长承诺，将立即履行联合声明的所有事项。美利坚合众国和朝鲜民主主义人民共和国为了履行双边首脑会谈的协议内容，美利坚合众国国务卿蓬佩奥与朝鲜民主主义人民共和国高级官员将在近期召开后续协商。



美利坚合众国总统特朗普与朝鲜民主主义人民共和国委员长金正恩承诺，为发展双边关系、韩半岛与世界和平与繁荣稳定携手合作。



2018年6月12日

于新加坡圣淘沙岛

[Photo : KBS News]