美北外交安保负责人参加北美首脑会谈 北韩军方核心列席

韩国广播电台报道：北韩和美国的外交安保核心人物悉数参加了美北首脑扩大会谈及工作午餐会。



美北首脑会谈中，在特朗普总统旁边就座的是国务卿蓬佩奥，而国家安全事务助理博尔顿则坐在蓬佩奥的旁边。蓬佩奥在与北韩国务委员长金正恩的两次会面中起到了推动角色，预计他将在以后的美北协商中起到核心作用。主张利用利比亚无核化来对北韩施加压力的美国国家安全事务助理博尔顿的与会，意味着美国不会在“全面、可核查、不可逆转的无核化CVID”方面作出让步。



在当天的美北首脑扩大会谈上， 北韩外交安保核心人士也都出席。北韩国务委员会副委员长金英哲、负责北韩外交的北韩劳动党中央委员会副委员长李洙墉和北韩外务相李勇浩都出席了当天的会谈。最引人瞩目的是，北韩人民武力相努光铁也参加了会议，他向特朗普总统行了军礼。会上，人民武力相努光铁与美国鹰派的博尔顿面对而坐。努光铁是北韩核开发的总指挥，是一位同时象征北韩行驶核力量以及北韩有意志进行无核化的人物。这也向美国显示了金正恩已经控制了北韩军队，北美间的协议获得了北韩军方的全力支持。



据悉，北韩和美国还要进行后续会谈，此次会面也是今后将代表双方进行协商的主要人物相互熟知的过程。

[Photo : KBS News]