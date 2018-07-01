韩美防长28日举行会谈 商讨美北会谈后续措施

韩国国际广播电台报道：韩国国防部长官宋永武与美国国防部长马蒂斯28日下午在首尔龙山国防部办公楼举行会谈。继今年1月在美国夏威夷和本月初在新加坡之后，此次是韩美防长第三次会晤。



韩国国防部表示，韩美防长在会谈中，将就落实南北韩与美北首脑会谈协议事项和移交战时作战指挥权等问题进行讨论。另外，双方还将就韩美决定暂停乙支自由卫士联合军演等的后续措施交换意见。



美国防长马蒂斯在访问中国之后，于28日抵达韩国访问，29日前往日本参加美日防长会谈。



[Photo : KBS News]