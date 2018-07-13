美北12日在板门店进行送还美军遗骸协商

韩国国际广播电台报道：北韩与美国12日上午在板门店就送还韩战时期阵亡美军遗骸有关问题进行协商。



据悉，美北双方在共同警备区内的军事停战委员会小会议室商讨美军遗骸送还方式和日程。



美北首脑曾于上月12日在新加坡举行会谈时，就送还战争俘虏和失踪者遗骸等达成协议，此次在板门店对送还美军遗骸问题进行讨论是落实该项协议。



此前，近期访问北韩的美国国务卿蓬佩奥曾表示，美北双方将于12日商讨美军遗骸送还问题。



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