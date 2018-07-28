特朗普对北韩开始拆除导弹试验场表示欢迎

韩国国际广播电台报道：美国总统特朗普对北韩开始拆除导弹试验场表示欢迎。



特朗普总统当地时间24日在海外战争参战勇士相关活动中再次强调实现北韩无核化的意志，他对北韩开始拆除导弹试验场表示欢迎，并期待协商取得进展。此前，因美北首脑会谈后续协商停滞不前，特朗普总统遭到了舆论指责。



另据报道，美北协商总负责人、美国国务卿蓬佩奥也对北韩拆除导弹试验场予以积极评价，称北韩此举符合金正恩委员长在美北首脑会谈中作出的承诺，但他也表示，北韩应允许外界派遣调查官前往现场。

[Photo : KBS News]