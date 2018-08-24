北韩首次允许外国游客到白头山野营

上网: 2018-08-21 13:08:08 翻新: 2018-08-21 16:40:55

北韩首次允许外国游客到白头山野营

韩国国际广播电台报道：随着北韩旅游业日益活跃，外国游客首次获准到白头山（中国称长白山）徒步野营，受到各界关注。

首批获准到白头山进行6天5夜徒步野营的4名外国游客来自澳大利亚和挪威，他们于18日抵达白头山天池，并在山腰高原地带支起帐篷，煮好拉面，与北韩方面的陪同人员一道分享。

外电报道，北韩致力于发展观光产业，近期接受在韩国设立韩半岛登山旅行社的新西兰登山家罗杰·谢泊德的建议，允许外国游客到白头山徒步野营。

[Photo : YONHAP News]

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