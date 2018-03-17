文在寅总统主持国务会议 通过《劳动基准法》修正案

韩国国际广播电台报道：韩国政府13日上午在文在寅总统的主持下在青瓦台召开第11届国务会议，表决通过了上月28日获国会通过的《劳动基准法》修正案等35个法律公布案。



《劳动基准法》修正案以将法定工作时间从目前一周最长68小时缩短至一周52小时为主要内容。



在缩短工作时间后的节假日津贴问题上，政府未接受劳动界提出的重复提供附加费的要求，而是维持目前的基准，但决定将仅适用于公务员和公共机构职员的法定公休日带薪休假制度扩大至民间部门。













