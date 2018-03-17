康京和：美国国务卿更迭不会给韩美外交事务带来影响

韩国国际广播电台报道： 韩国外交部长官康京和14日对记者说，即使美国国务卿更迭是韩国政府无法预料的突发性决定，但这一情况将不会给今后的韩美外交事务以及两国推行韩半岛和平政策带来影响。



康京和外长说，韩美两国政府至今一直保持密切的外交合作关系，相信在新任国务卿彭佩奥的领导下，韩美两国外交部门彼此间的交流会像以往一样顺利而圆满地进行。



在谈到预计于本月15日到17日前往美国访问的计划时，康京和外长说，由于美方内部出现变化，双方应重新调整访美日程。她还说，也有按原计划前往美国访问的可能。



