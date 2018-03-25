青瓦台：正推进5月初举行韩中日首脑会谈

上网: 2018-03-21 09:29:49 翻新: 2018-03-21 09:43:05

青瓦台：正推进5月初举行韩中日首脑会谈

韩国国际广播电台报道：韩国青瓦台21日表示，正在推进5月初举行韩中日三国首脑会谈。

青瓦台核心官员21日接受记者采访时作出了上述表示。但鉴于5月将迎来文在寅总统就任一周年，届时将举办纪念活动等，目前需要兼顾的日程众多，因此尚未敲定会谈的具体时间。

另外，日本共同社也援引多位韩中日外交关系消息人士的话报道称，韩中日三国在大框架内就5月初在东京举行首脑会谈达成协议。

  • RSS
  • 打印本稿
  • 目录
  • Top
新闻 目录
prev  prev  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next
Internet Radio On-Air Window to KBS WORLD Radio Window to KOREA
Win.k 24
Win.k 11
Win.k MUSIC
北韩透视
청취자 만족도 조사 결과 -C
韩国语讲座 (Mobile)
要闻
更多服务
KBS World Radio On-Air
  • KBS World Radio On-Air
  • 可利用智能手机方便、及时地收听韩国国际广播电台11个语言组广播节目的专门应用程序

<

2 / 4

>