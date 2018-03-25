青瓦台：正推进5月初举行韩中日首脑会谈

韩国国际广播电台报道：韩国青瓦台21日表示，正在推进5月初举行韩中日三国首脑会谈。



青瓦台核心官员21日接受记者采访时作出了上述表示。但鉴于5月将迎来文在寅总统就任一周年，届时将举办纪念活动等，目前需要兼顾的日程众多，因此尚未敲定会谈的具体时间。



另外，日本共同社也援引多位韩中日外交关系消息人士的话报道称，韩中日三国在大框架内就5月初在东京举行首脑会谈达成协议。