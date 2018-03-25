青瓦台提议南北韩3月29日举行双边高级别会谈

韩国国际广播电台报道：韩国总统府青瓦台提议南北韩3月29日在板门店举行双边高级别会谈。



青瓦台发言人金宜谦21日在新闻发布会上说，统一部22日将正式向北韩提出上述建议。他说，南北韩高级别会谈韩方团长由统一部长官赵明均出任，青瓦台与国家情报院各有一位人士以团员身份出席会谈，会谈主要将讨论南北韩首脑会谈日程和议题以及成立各方代表团等事宜。



金宜谦还在当天的新闻发布会上介绍了南北韩首脑会谈准备委员会全体会议的结果。



