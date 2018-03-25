文在寅总统22日起出访越南和阿联酋Video

上网: 2018-03-22 09:12:19 翻新: 2018-03-22 20:47:35

韩国国际广播电台报道：文在寅总统22日至28日对越南和阿联酋进行为期7天5夜的访问。

文在寅总统22日开始对越南进行国事访问。抵达越南后的首个日程是前往越南国家足球队训练场参观，并与被称为“越南的希丁克”的越南队韩籍主教练朴恒绪会面。下午，文在寅总统出席“韩越科学技术研究院”（VKIST）动工典礼，并与当地韩侨举行晚餐恳谈会。

在访问越南的第二天23日，文在寅总统将出席正式欢迎仪式，并与越南国家主席陈大光举行首脑会谈。韩越首脑会谈结束后，文在寅总统将先后与越南共产党中央委员会总书记阮富仲、越南总理阮春福等主要领导人士会晤。随后，文在寅总统将出席东盟青年工作岗位签约仪式、就业博览会和韩越商务论坛。当晚，将应邀出席越南国家主席陈大光主持的国宾晚宴。

文在寅总统24日将前往巡访的第二站阿联酋访问，首个日程他将前往阿联酋开国总统谢赫·扎耶德·本·苏丹·阿勒纳哈扬的墓地参谒。阿拉伯联合酋长国在开国总统谢赫·扎耶德·本·苏丹·阿勒纳哈扬的领导下成立，他统治阿联酋长达40多年，被称为阿联酋的国父。

在访问阿联酋的第二天25日，文在寅总统将与阿联酋阿布扎比王储举行首脑会谈，随后出席谅解备忘录签署仪式。结束签署仪式后，文在寅总统将出席阿布扎比王储主持的午餐会。当晚，与当地韩侨举行晚餐恳谈会。26日晚，文总统将出席在阿联酋首都阿布扎比国立剧院举行的韩国文化活动。27日，他将前往韩国派驻当地的“AKH部队”进行考察。随后，文在寅总统出席韩阿商务论坛，并结束所有的巡访日程。

  • RSS
  • 打印本稿
  • 目录
  • Top
新闻 目录
prev  prev  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next
Internet Radio On-Air Window to KBS WORLD Radio Window to KOREA
Win.k 24
Win.k 11
Win.k MUSIC
北韩透视
청취자 만족도 조사 결과 -C
韩国语讲座 (Mobile)
要闻
更多服务
KBS World Radio On-Air
  • KBS World Radio On-Air
  • 可利用智能手机方便、及时地收听韩国国际广播电台11个语言组广播节目的专门应用程序

<

2 / 4

>