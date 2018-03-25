“总统四年连任制”等或写入修宪案

上网: 2018-03-22 10:17:54 翻新: 2018-03-22 10:34:54

“总统四年连任制”等或写入修宪案

韩国国际广播电台报道：青瓦台22日继续公开总统修宪案具体内容，预计包括“总统四年连任制”等权力机构变化的规定被写入修宪案。

青瓦台民政首席秘书曹国20日至22日按序公开修宪案的具体内容，当天将公开政府形态相关内容，或规定“总统四年连任制”，即总统任期为四年，可连任一次。

预计修宪案还将缩小总统权限。据悉，总统直管监查院将成为独立机构，并大幅减小总统对宪法裁判所和大法院等宪法机构的人事任命权。

青瓦台当天最后一次公开总统修宪案内容后，将于26日将修宪案提呈国会审议。

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