“总统四年连任制”等或写入修宪案

韩国国际广播电台报道：青瓦台22日继续公开总统修宪案具体内容，预计包括“总统四年连任制”等权力机构变化的规定被写入修宪案。



青瓦台民政首席秘书曹国20日至22日按序公开修宪案的具体内容，当天将公开政府形态相关内容，或规定“总统四年连任制”，即总统任期为四年，可连任一次。



预计修宪案还将缩小总统权限。据悉，总统直管监查院将成为独立机构，并大幅减小总统对宪法裁判所和大法院等宪法机构的人事任命权。



青瓦台当天最后一次公开总统修宪案内容后，将于26日将修宪案提呈国会审议。

