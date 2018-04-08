政府将在临时国务会议中议决青年工作岗位追加预算案

上网: 2018-04-05 09:51:54 翻新: 2018-04-05 10:14:37

政府将在临时国务会议中议决青年工作岗位追加预算案

韩国国际广播电台报道：政府预定在国务总理李洛渊5日主持召开的临时国务会议中，审议解决青年工作岗位问题追加预算案。

此次追加预算案涉及上月15日发表的青年工作岗位对策相关预算，预算规模约4万亿韩元（约合人民币237.2亿元）。如果在当天的临时国务会议中通过该项预算案，政府将于6日提交国会审议。

李洛渊总理将于9日在国会发表施政演说，请求国会予以协助与支持。去年，李洛渊也曾前往国会，要求国会迅速编排11万亿韩元规模的创造工作岗位预算。

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