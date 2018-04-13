韩美在济州岛举行驻韩美军防卫费分担第二次谈判

上网: 2018-04-11 15:30:25 翻新: 2018-04-11 16:05:55

韩美在济州岛举行驻韩美军防卫费分担第二次谈判

韩国国际广播电台报道：韩美两国政府代表团11日和12日在济州岛举行驻韩美军防卫费分担第二次谈判。

当天，韩美两国为签署《第10次驻韩美军防卫费分担特别协定》而举行第二次会议，上月7日至9日，两国在夏威夷举行的第一次会议上，分别提出各自拟定的驻韩美军防卫费分担比例和相关制度改善案，但双方立场相差显著，未能达成任何协议。

驻韩美军防卫费韩方分担额是指美军驻扎韩国所需的全部预算当中，韩国方面分担的金额，主要用于在驻韩美军工作的韩国员工工资和美军基地建设费用。 

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