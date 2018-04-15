文在寅总统会见自由韩国党代表洪准杓 商讨外交安保问题

韩国国际广播电台报道：文在寅总统13日在青瓦台与自由韩国党代表洪准杓进行非公开会晤。



青瓦台一位有关人士当天表示，应文在寅总统的邀请，自由韩国党代表洪准杓当天下午2时30分前往青瓦台访问，与文在寅总统举行了会谈。



这位人士说，南北韩和美北首脑会谈举行在即，在外交和安保方面不分朝野的原则下，有必要进行对话，于是安排了当天的会晤。



青瓦台政务首席秘书韩秉道和自由韩国党代表秘书室长姜孝祥陪同出席了会议。

