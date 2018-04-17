韩政府：绝不容忍叙利亚使用化学武器

韩国国际广播电台报道：韩国政府15日表态，强烈谴责叙利亚使用化学武器。



韩国政府当天以韩国外交部发言人鲁圭德的名义发表评论，强烈谴责叙利亚使用化学武器。他说，扩散和使用化学武器对国际社会的和平与稳定构成极大威胁，不管出于什么原因，韩国政府绝不容忍这种行为。



评论称，韩国政府积极支持国际社会为防止使用化学武器及其导致无辜民间人员伤亡所作的努力。