韩国海军军舰驶抵几内亚海域执行任务

上网: 2018-04-16 15:04:22 翻新: 2018-04-16 15:15:13

韩国海军军舰驶抵几内亚海域执行任务

韩国国际广播电台报道：韩国海军清海部队“文武大王”号驱逐舰已驶抵非洲几内亚临近海域，开始执行常规任务。

韩国军联合参谋本部新闻办公室16日说，上月28日9时起航的韩国海军清海部队“文武大王”舰已抵达几内亚临近海域，着手执行保护当地韩国公民安全的任务。

韩国军联合参谋本部还说，目前尚不能公开“文武大王”舰今后在几内亚海域展开军事作战行动的详细内容，并希望新闻媒体在作战保密事项上给予合作。

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