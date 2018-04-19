韩国海军军舰驶抵几内亚海域执行任务

韩国国际广播电台报道：韩国海军清海部队“文武大王”号驱逐舰已驶抵非洲几内亚临近海域，开始执行常规任务。



韩国军联合参谋本部新闻办公室16日说，上月28日9时起航的韩国海军清海部队“文武大王”舰已抵达几内亚临近海域，着手执行保护当地韩国公民安全的任务。



韩国军联合参谋本部还说，目前尚不能公开“文武大王”舰今后在几内亚海域展开军事作战行动的详细内容，并希望新闻媒体在作战保密事项上给予合作。