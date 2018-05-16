青瓦台：北韩弃核和美国民间对北韩投资的进程越快越好

韩国国际广播电台报道：美国国务卿蓬佩奥表示，如果北韩完全废弃核设施，将允许美国民间企业对北韩投资，对此，韩国青瓦台表示，相关进程越快越好。



韩国青瓦台核心官员14日在有记者问到美国提到对北韩投资、北韩将核武器搬运至第三国等是否比政府的预测还要快时作出了上述表示。这位官员称，跳跃推进相关进程较好。



在有记者表示，有人将彭佩奥的发言与第二次世界大战后美国推进的西欧经济支援计划“马歇尔计划”作比较时，这位官员称，不论名称如何，在解决北核问题上，无核化和体制保证基本对换的性质较强。