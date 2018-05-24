韩国国际广播电台报道：韩国总统文在寅和美国总统特朗普韩国时间23日凌晨在白宫举行首脑会谈，商定密切合作，力促将于6月举行的美北首脑会谈在实现实质性无核化方面达成具体协议。



韩国青瓦台在当天发表的新闻资料中表示，韩美首脑举行单独会谈和工作午餐会兼扩大会谈，评估近期韩半岛局势，并就合作实现“完全无核化”以及在韩半岛建立永久和平机制的方案进行深层次讨论。



这是文在寅总统和特朗普总统第四次举行首脑会谈。文在寅总统在会谈中表示，根据南北韩首脑在《板门店宣言》中达成的协议，持续发展南北韩关系的意愿没有变化，在改善南北韩关系问题上，韩方将同美方密切沟通并合作。



据悉，文在寅总统在会谈中高度评价特朗普总统在推进韩半岛无核化以及建立永久和平机制的过程中对改善美北关系所展现出的意志。



据青瓦台介绍，两位领导人还就北韩根据《板门店宣言》实现完全无核化时，韩美向北韩提供美好未来保障的具体方案进行了讨论。双方商定为了尽早解决北韩核问题，将以韩美为中心，继续与周边国家协商。



青瓦台表示，文在寅和特朗普总统重申韩美同盟在解决北韩核问题以及守护韩半岛及区域和平与稳定方面一直发挥核心作用。两位领导人还商定，为了将韩美同盟发展成为更伟大的同盟，将加强外交、国防和安全部门的合作。



另外，文在寅总统当天还与美国国务卿蓬佩奥和美国国家安全事务助理博尔顿举行会晤，并于韩国时间23日上午结束访美行程，启程回国。

[Photo : YONHAP News]