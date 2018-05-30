政界对南北韩第二次首脑会谈表示欢迎 自由韩国党批未明确弃核

韩国国际广播电台报道：韩国政界对南北韩首脑通过第二次会谈再次确认韩半岛无核化意志表示欢迎。



共同民主党发言人白惠莲在27日发表的新闻资料中表示，在促进美北首脑会谈的过程中出现了一些误会与矛盾，从而陷入会谈被取消的困境。但是通过文在寅总统的协调与努力，重现燃起了即将熄灭的和平火种，在经过迂回曲折之后，打开了和平之门，但是还有很长的路要走，在进入韩半岛和平分水岭的现在，协助与合作比以往任何时期都重要，并呼吁给予超越党派的合作。



对此，自由韩国党表示，欢迎南北韩首脑在美北首脑会谈陷入僵局的情况下，为和平解决韩半岛问题亲自会面并沟通。自由韩国党代表洪准杓在当天召开的记者会上表示，先抛开政治立场，他对南北韩首脑会面表示欢迎。但洪准杓还表示，会谈结果并未提到北韩弃核相关内容。洪准杓称，文在寅总统在美国受到严重轻视，可谓是“外交惨事”，南北韩第二次首脑会谈是金正恩为救助文在寅所采取的关怀措施。



正未来党对南北韩首脑为解决问题举行不拘形式的会谈、确认北韩弃核意志予以积极评价。



民主和平党也对此次南北韩首脑会谈表示欢迎称，26日在板门店统一阁举行的南北韩首脑会谈为美北首脑会谈打下坚定基础，南北韩首脑再度确认了无核化意志与目标。



正义党也表示，此次会谈显示出必须由南北韩和美国三方主导解决韩半岛和平机制问题。

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