文在寅4日同菲律宾总统杜特尔特举行首脑会谈

韩国国际广播电台报道：文在寅总统4日在青瓦台同菲律宾总统杜特尔特举行首脑会谈。



两位领导人在此次会谈中，将进一步深化两国友谊合作关系，并就贸易及投资、国防及军工等领域的实际合作方案进行广泛讨论。这是文在寅总统和杜特尔特总统第二次举行会谈，也是文在寅总统就任以来，杜特尔特总统首次访问韩国。



此前，韩国青瓦台发言人金宜谦在介绍杜特尔特总统访韩计划时表示，杜特尔特总统此次访韩有望带动新南方政策进入正式轨道。

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