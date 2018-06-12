6·13地方选举预先投票进入第二天

韩国国际广播电台报道：6·13地方选举预先投票9日进入第二天。



中央选举管理委员会9日透露，继8日以后，9日上午6点至下午6点在全国3512个预先投票站进行了预先投票。选民携带本人的身份证、护照等证件，能够在全国任何一个投票站进行预先投票。据统计，在6·13地方选举预先投票的第一天投票率为8.77%，12个选区进行的国会议员再补选预选投票率为9.27%。



6·13地方选举也是第七届全国同时地方选举，定于6月13日进行。地方选举将选出17位教育监(全国市道教育厅教育监，即教育委员会委员长)、5位教育议员(济州特别自治道教育议员)、17位广域团体长(包括特别市市长、广域市市长、道知事、特别自治道道知事)、226位基础团体长(除了世宗特别自治市和济州特别自治道以外的市长、区厅厅长、郡守)、737位地区广域议员(包括市议会议员、道议会议员)、87位广域议员比例代表(包括比例代表市议会议员、比例代表道议会议员)、2541位地区基础议员(包括除了世宗特别自治市和济州特别自治道以外的区议员议员、市议会议员和郡议会议员)、386位基础议员比例代表(包括除了世宗特别自治市和济州特别自治道以外的比例代表区议会议员、比例代表市议会议员、比例代表郡议会议员)等7项选举。



另外，6月13日还将再选和补选12位国会议员，包括首尔芦原区丙、首尔松坡区乙、釜山海云台区乙、仁川南东区甲、广州西区甲、蔚山北区、忠清北道堤川市丹阳郡、忠清南道天安市甲、忠清南道天安市丙、全罗南道灵岩郡和务安郡、庆尚北道金泉市、庆尚南道金海市等选区的国会议员。

[Photo : KBS News]