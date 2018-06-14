地方选举倒计时一天 各政党审时度势

韩国国际广播电台报道：由于从7日起禁止公布地方选举舆论调查结果，朝野各党通过各自的舆论调查，对竞选局势进行分析，并最终制定竞选战略。



共同民主党认为，在全国17个广域团体长选举中，至少将获得14处胜利。而在剩余3个选区中，共同民主党候选人在被称为自由韩国党大本营的大邱紧随暂列第一的自由韩国党候选人之后；在济州道知事的竞选中，共同民主党也可能获得逆转；另外，虽然受到“女演员绯闻”的影响，但共同民主党在京畿道知事竞选中的优势已不可动摇。而在一些势均力敌的选区，共同民主党也对自身优势充满信心。



自由韩国党则认为将在该党传统优势地区釜山、蔚山、庆南、大邱和庆北地区获得胜利。据自由韩国党舆论调查结果显示，在这些地区，保守势力聚集的趋势明显。自由韩国党还认为，在京畿和忠南地区也有机会获胜，目前最重要的是集中力量获取占该地区选民40%的摇摆选民的选票。



正未来党集中力量在安哲秀参选的首尔选区进行宣传，呼吁选民给予积极支持。



民主和平党将主要精力投入到湖南地区，争取获得湖南地区8个基础团体长和相当数量的广域、基础议员席位。



正义党在首都圈进行积极宣传，希望在政党投票中战胜其他在野党。

[Photo : KBS News]