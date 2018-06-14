韩国举行第七届地方选举与国会议员再选补选

韩国国际广播电台报道：第七届地方选举与国会议员再选补选投票活动13日上午6点开始在全国14134个投票站同时进行。投票时间截至当天下午6点。



KBS、MBC和SBS3家地面波媒体委托3家民意调查机构，从当天上午6点至下午5点为止，在全国640个投票站，以17万名投票选民为对象进行调查，下午6点共同发表调查结果。



韩国选民将在本次选举中选出17位广域团体长（包括特别市市长、广域市市长、道知事、特别自治道道知事）、17名教育监（全国市道教育厅教育监，即教育委员会委员长）、226位基础团体长（除世宗特别自治市和济州特别自治道以外地区的市长、区厅厅长、郡守）、737位地区广域议员（包括市议会议员、道议会议员）、87位广域议员比例代表（包括比例代表市议会议员、比例代表道议会议员）、2541位地区基础议员（除世宗特别自治市和济州特别自治道以外地区的区议员、市议会议员和郡议会议员）、386位基础议员比例代表（除世宗特别自治市和济州特别自治道以外地区的比例代表区议会议员、比例代表市议会议员、比例代表郡议会议员）和5位教育议员（济州特别自治道教育议员）等。



另外，6月13日还将进行12位国会议员再选补选，包括首尔芦原区丙、首尔松坡区乙、釜山海云台区乙、仁川南东区甲、广州西区甲、蔚山北区、忠清北道堤川市丹阳郡、忠清南道天安市甲、忠清南道天安市丙、全罗南道灵岩郡和务安郡、庆尚北道金泉市、庆尚南道金海市等选区的国会议员。







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