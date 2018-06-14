韩国国际广播电台报道：执政党在13日举行的第七届全国同时地方选举和国会议员再选补选中获得了压倒性胜利。



在本次地方选举17个广域团体长选举中，共同民主党在14个选区获得胜利。而最大在野党自由韩国党只在2个选区获胜，保守党势力因而在本次选举中失势。自1995年韩国实行全国同时地方选举以后，保守党遭到了最大的惨败。



据中央选举管理委员会的开票结果显示，共同民主党候选人在首尔市长、仁川市长和京畿道道知事选举中获胜。其中，朴元淳以54.38%的得票率再次当选首尔市长，朴南春以57.40%的得票率当选仁川市长，李在明以55.48%的得票率当选京畿道道知事。共同民主党在首都圈广域团体长选举中获得完胜还尚属首次。



自由韩国党候选人权泳臻以53.74%的得票率当选大邱市长，同为自由韩国党候选人的李喆雨以53.32%的得票率当选庆北道知事。2006年地方选举获得全国压倒性胜利的保守党势力已缩小为所谓的“TK（大邱和庆北）政党”。另外，无党派候选人元喜龙在本次地方选举中再度当选济州道知事。



开票工作全部结束后，权力机制改编工作将从去年的中央政府扩大到今后的地方政府。去年5月上台的文在寅政府在时隔一年举行的全国同时地方选举中获得胜利，执政党名副其实地实现了政权交替工作。



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