共同民主党在6.13地方选举中获得压倒性胜利

韩国国际广播电台报道：韩国执政党共同民主党在13日举行的第七届全国同时地方选举中获得了压倒性胜利。



在本次地方选举17个广域团体长选举中，共同民主党在14个选区获得胜利，取得压倒性胜利。而最大在野党自由韩国党仅在该党传统票仓大邱和庆尚北道获得胜利。而在济州道，无党籍候选人元喜龙再度当选济州道知事。



共同民主党候选人在首都圈三个广域团体长选举中均获胜。该党首尔市长候选人朴元淳再次成功当选首尔市长，这也是他第二次连任首尔市长。京畿道知事候选人李在明虽因“女演员性丑闻”引发争议，但也成功当选。该党仁川市长候选人朴南春也成功当选。



此外，因涉嫌所谓“Druking事件”而引发争议的金庆洙也成功当选庆尚南道知事，包括庆南地区在内，此次地方选举中，共同民主党候选人在从未当选过的釜山等三个地区均获得了胜利。



另外，在全国12个选区举行的国会议员再选补选中，共同民主党在11个选区获得胜利，自由韩国党仅在庆尚北道金泉获得胜利。由此，韩国国会第一大党共同民主党和第二大党自由韩国党的议席数量分别达到130个和113个，两党间议席差距从原来的7个扩大到17个。



根据初步统计结果显示，在全国226个基础地方自治团体中，共同民主党候选人在151处即67%的地区获得了胜利。在包括比例代表在内的824个广域议员选举中，共同民主党候选人在547个即78.5%的选区获得了胜利。在产生2541名地区基础议员的选举中，共有1386名（55%）的共同民主党候选人当选。





[Photo : KBS News]