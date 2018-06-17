韩美防长通话 商讨中断8月“乙支自由卫士”等韩美军演

上网: 2018-06-15 16:05:21 翻新: 2018-06-15 16:07:23

韩美防长通话 商讨中断8月“乙支自由卫士”等韩美军演

韩国国际广播电台报道：韩国国防部表示，韩国防长宋永武和美国防长马蒂斯14日通电话，就中断韩美联合军演有关问题交换了意见。

韩美防长在通话中，就包括预定于8月举行的“乙支自由卫士”（UFG）演习在内的韩美联合军演有关事宜深入交换了意见。

韩国总统文在寅曾表示，若北韩实践无核化措施并持续进行真挚对话，将可慎重考虑中断韩美联合军演问题。韩国防长宋永武向美国防长马蒂斯介绍了文在寅总统的立场和有关方案。

[Photo : YONHAP News]

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