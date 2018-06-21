韩军18日至19日举行独岛防御演习

韩国国际广播电台报道：韩军表示，18日至19日在独岛附近海域举行例行独岛防御演习。



海军、海军陆战队、空军和海警参加此次演习，3200吨级“杨万春”号驱逐舰等6艘舰艇、空军F-15K战斗机、海上巡逻机和直升机等也被投入到此次演习中。驻扎在庆尚北道浦项的海军陆战队快反部队旗下一个分队在演习期间登陆独岛，防范外敌入侵。



为了展现韩方守护独岛的意志以及防范外敌入侵独岛，韩军每年上半年和下半年分别举行独岛防御演习。上次演习于去年12月进行。

[Photo : KBS News]