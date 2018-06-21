6月18日主要外汇牌价和韩国综合股价指数

韩国国际广播电台报道：顾客现钞买入价，1美元兑韩币的汇率是1比1124.13，1元人民币兑韩币的汇率是1比179.71。顾客现钞卖出价，1美元兑韩币的汇率是1比1085.47，1元人民币兑韩币的汇率是1比162.61。



6月18日韩国综合股价指数（KOSPI）以2376.24点收盘，下跌27.80点，跌幅1.16%。科斯达克指数（KOSDAQ）以840.23点收盘，下跌25.99点，涨幅3.00%。



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