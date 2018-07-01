韩美进行防卫费分担第4轮谈判

韩国国际广播电台报道：旨在签署第10次《韩美防卫费分担特别协定》的第4次会议26日上午在国立外交院进行。韩国外交部韩美防卫费分担协商代表张元三和美国国务院防卫费分担协商代表蒂莫西·贝茨分别代表双方与会。



张元三代表表示，近期韩半岛的安保环境或将发生众多变化，为给驻韩美军提供稳定的驻扎环境和强化联合防务体系，韩美防卫费协商圆满达成协议至关重要。双方将在互相理解和尊重的前提下，力促会谈取得实际进展。



蒂莫西·贝茨代表表示，韩半岛局势的巨变提升了人们对未来的期待，希望韩半岛形势向好的方向发展，但忧虑也依然存在。他还强调，韩美同盟是地区和平安全的中坚，对整个世界的安保也起到重要的作用，希望双方能达成富有建设性的协议。



此次会议将进行到27日，外界关注美方是否会在近期韩美联合军演中断的情况下，以在韩半岛部署战略资产为由，要求韩方增加防卫费分担额。



防卫费分担额是驻韩美军驻扎费用中韩方分担的部分，主要包括在美军基地里工作的韩国人的劳务费，各种建设费用和军需支援费用。今年韩国的防卫费分担额为9600亿韩元。韩美自1991年起至今已签署了9次特别协定，2014年签署的协定于今年到期，所以双方需在年内签署新的协定。

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