文在寅对台风“派比安”深表忧虑 呼吁为防灾彻底做好准备

上网: 2018-07-03 14:33:18 翻新: 2018-07-03 14:59:08

文在寅对台风“派比安”深表忧虑 呼吁为防灾彻底做好准备

韩国国际广播电台报道：文在寅总统嘱咐在今年第7号台风“派比安”完全离开韩半岛前继续保持警惕，为防范台风灾害彻底做好准备。

文在寅总统3日在主持国务会议时作出了上述表示。文在寅总统称，虽然台风已经朝着大韩海峡方向移动，但南海岸地区依然会有强降雨并伴有强风。

文在寅总统表示，目前已在泛政府层次上检查应对情况，并为防灾尽一切努力，但依然没能避免损害发生，令人感到非常遗憾。

文在寅总统指示动员政府所有人员和装备，迅速投入重建工作。

[Photo : KBS News]

  • RSS
  • 打印本稿
  • 目录
  • Top
新闻 目录
prev  prev  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next
Internet Radio On-Air Window to KBS WORLD Radio Window to KOREA
Win.k 24
Win.k 11
Win.k MUSIC
2018南北韩首脑会谈
北韩透视
청취자 만족도 조사 결과 -C
韩国语讲座 (Mobile)
要闻
更多服务
KBS World Radio Mobile
  • KBS World Radio Mobile
  • 综合提供韩国国际广播电台11个语言组的新闻、广播节目、韩国信息等主要内容，并利用其它应用程序提供24小时...

<

1 / 4

>