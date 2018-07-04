文在寅对台风“派比安”深表忧虑 呼吁为防灾彻底做好准备

韩国国际广播电台报道：文在寅总统嘱咐在今年第7号台风“派比安”完全离开韩半岛前继续保持警惕，为防范台风灾害彻底做好准备。



文在寅总统3日在主持国务会议时作出了上述表示。文在寅总统称，虽然台风已经朝着大韩海峡方向移动，但南海岸地区依然会有强降雨并伴有强风。



文在寅总统表示，目前已在泛政府层次上检查应对情况，并为防灾尽一切努力，但依然没能避免损害发生，令人感到非常遗憾。



文在寅总统指示动员政府所有人员和装备，迅速投入重建工作。

[Photo : KBS News]