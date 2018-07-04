前机务司令部曾向时任李明博政府报告“前任政权清除名单”

上网: 2018-07-03 16:06:53 翻新: 2018-07-03 16:44:25

前机务司令部曾向时任李明博政府报告“前任政权清除名单”

韩国国际广播电台报道：韩国国防部的内部调查结果显示，李明博和朴槿惠政府时期，国军机务司令部将部分与前政府有牵连的公务员和军人列为“清除对象”，并以此介入青瓦台的人事任命及历史教科书的选定工作。

现任国防部次官徐柱锡曾于2008年10月担任国防研究院研究委员，时任机务司令部将其划为“参与政府”（卢武铉政府）人员，并建议青瓦台将其“清除”，徐柱锡当时也曾暂时离开国防研究院。2009年12月，机务司令部又以徐柱锡因政治原因不积极宣传四大江事业为由，建议青瓦台对其进行人事调动，并拟定了人事调动文件。

另外，除了防卫事业厅高级公务员外，所属于全国教职员劳动组合的教育部次官也被列为清除对象。

机务司令部对政治悬案的介入并不仅限于此。调查显示，2014年，某历史教科书因美化独裁统治并拥护亲日士官，社会评价极其不佳，被教育部选用的可能性极低，但机务司令部曾要求预备役团体对该教科书进行宣传。

国防部近日结束了为期10个月的网络留言事件调查工作，并对国防部下属的机务司令部非法介入政治进行了道歉。国防部表示，今后将改善制度，从根本上遏制军队介入政治的事件再次发生。而机务司令部的组织和职权范围将不可避免地被缩小。

[Photo : KBS News]

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