7月3日主要外汇牌价和韩国综合股价指数

韩国国际广播电台报道：顾客现钞买入价，1美元兑韩币的汇率是1比1135.02，1元人民币兑韩币的汇率是1比175.07。顾客现钞卖出价，1美元兑韩币的汇率是1比1095.98，1元人民币兑韩币的汇率是1比158.41。



7月3日韩国综合股价指数（KOSPI）以2272.76点收盘，上升1.22点，涨幅0.05%。科斯达克指数（KOSDAQ）以795.71点收盘，上升5.89点，涨幅0.75%。