青瓦台：望韩统一部长官与金正恩会面

韩国国际广播电台报道：韩国青瓦台方面表示，希望因统一篮球赛访北的统一部长官赵明均能与北韩国务委员长金正恩会面。



在4日举行的例行记者见面会上，有记者问及赵明均长官是否有机会与金正恩委员长会面，对此，韩国青瓦台发言人金宜谦给出了上述答案。但金宜谦表示，赵明均长官应该不会与在同一时间访北的美国国务卿蓬佩奥会面。



金宜谦还说，蓬佩奥在访北后并无与韩国总统文在寅会面的计划，希望美北会谈能够顺利进行。

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