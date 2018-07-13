韩国国际广播电台报道：正对新加坡进行国事访问的文在寅总统12日在新加坡总统府，同新加坡总理李显龙举行首脑会谈。两位领导人在会谈中，就发展两国关系方案、韩国与东盟合作方案以及韩半岛问题等事宜交换了意见。



文在寅总统表示，希望将韩国同新南方政策重要伙伴新加坡的友好合作关系提升至互惠、全面、面向未来的关系。另外，新加坡是今年度东盟主席国，文在寅总统希望韩新两国一道，为增进韩国与东盟间关系奠定基础。



对此，李显龙表示，希望在新南方政策基调下，进一步发展两国关系。



两位领导人均认为，两国国民间的友谊与合作是推动两国关系发展的重要基础，并商定将继续扩大两国青年及优秀人才交流。



两位领导人还商定利用各自国家的教育优势，共同加强东盟国民力量，从而共建以人为本的韩国和东盟未来共同体。



文在寅总统和李显龙高度评价其间两国推进的共生繁荣经济合作，并商定为使韩国企业更多参与新加坡交通、基础设施和能源项目作努力。



两位领导人还高度评价南北韩和美北首脑会谈等围绕韩半岛问题出现的积极变化，并就两国在韩半岛无核化、韩半岛建立和平机制、地区和平与繁荣方面的合作方案交换了意见。



文在寅总统对新加坡积极提供合作，力促6.12美北首脑会谈取得成功，以及为韩半岛无核化进程所作的贡献给予高度赞赏，并表示了感谢。



对此，李显龙高度评价韩国主导实现韩半岛问题出现积极变化，并称希望这样的变化促进和平深深扎根于韩半岛。

[Photo : YONHAP News]