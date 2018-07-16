北韩亲善代表团访华 北中交流日趋活跃

上网: 2018-07-14 11:36:22 翻新: 2018-07-14 13:48:39

北韩亲善代表团访华 北中交流日趋活跃

韩国国际广播电台报道：最近，北韩人民服务总局副局长亲自率领亲善代表团访华。

北韩朝鲜中央通讯社13日报道称，北中亲善协会副委员长、人民服务总局副局长洪顺明率领亲善代表团于13日离开平壤前往中国进行访问。但在报道中并未提及此次代表团在中国的活动日程以及具体的访华目的等。

虽然此次代表团的级别并不高，但可以看出在北中三次举行首脑会谈之后，两国正在构建更加紧密的关系，交流也日趋频繁。另外，为纪念“《北中友好合作互助条约》签署57周年，中国驻北韩大使馆临时代办张承刚于11日举行了招待会。

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