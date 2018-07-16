宋永武或成国防部特别调查团调查对象

韩国国际广播电台报道：韩国国防部长官宋永武或不可避免地接受国军机务司令部事件特别调查团的调查。



据悉，宋永武今年3月已接到有关国军机务司令部戒严令相关文件的报告，但在4个月间并未采取任何措施，这引发了较大争议。对此，国防部表示，其间委托外部专家对此事件的法理问题进行研究，虽然部分涉及违法，但并不认为属于调查对象。国防部并未公开外部专家的身份，但监查院已证实为该院院长崔在亨。监查院称，宋永武曾经表示，有文件显示在朴槿惠总统被弹劾下台前，国军机务司令部为维持治安，曾考虑动员兵力，并问崔在亨对该文件有何意见，而当时崔在亨表示，如果动员兵力的目的在于镇压特定势力，将是介入政治的行为，但如果是因难以维持一般治安而考虑该应对方案，则问题不大。但崔在亨表示，当时没有看到相关文件，也没有听到具体说明，因此不将其视作法理研究。对此，国防部解释称，将听取外部专家意见说成“法理研究”属失误行为，因不能公开国军机务司令部的文件，所以口头向崔在亨说明了情况。由于在应对这起事件的过程中国防部的解释出现了变化，因此宋永武很可能将被包括在特别调查团调查对象之内。



国防部特别调查团已从16日起正式启动调查。

[Photo : KBS News]